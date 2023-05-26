بويصير: الضربات الجوية تضع الدبيبة على أول سلم الرئاسة الحقيقية

أشاد المقاول الأمريكي محمد بويصير بالقصف الجوي من طائرات تركية مسيرة على منطقة أبو صرة في الزاوية أمس الخميس.

وقال بويصير في تدوينة عبر “فيسبوك”، إن الضربات الجوية اليوم تضع الدبيبة على أول سلم الرئاسة الحقيقية.

وكانت الفرقة البحرية الماية أدانت القصف الجوي لميناء الماية الذي خلف خسائر بشرية وأضرارا بعدد من الزوارق، مشيرة إلى أن الدبيبة يضغط عليهم لإيقاف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

بدوره صرح عضو مجلس النواب “طارق أبو هيسة” بأنهم كانوا باجتماع في “أبو صرة” بالزاوية للتنسيق على توحيد الحكومة وتفاجأوا بقصف منزل النائب “على أبو زريبة” الذي يستضيف الاجتماع.

بدوره استهجن أبوزريبة قصف منزله وبداخله أطفاله وعائلته وعدة أماكن بالمدينة إضافة إلى ميناء المايا، مستنكرا بيان الدبيبة ورئيس أركانه محمد الحداد بأن الضربات وجهت لأوكار الجريمة والتهريب.