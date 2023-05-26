استمرار الامطار… حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا (الجمعة 26 مايو 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 26 مايو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث تتكاثر للسحب من حين لآخر و سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال ، مع رياح نشطة .

راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على اغلب المناطق قد تصحبها خلايا رعدية احيانا.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (22-28)مْ، تصل إلى (30) مْ على ابونجيم .

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على المناطق الساحلية مع سقوط أمطار متفرقة وتكون الفرصة أفضل يوم الغد على الجبل الأخضر تصحبها خلايا رعدية احيانا.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-29)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا تتحول يوم الأحد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-37)مْ, وتسجل انخفاض يوم الغد.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-39)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (20:06)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:01)