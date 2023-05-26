عبد المولى: الدبيبة مستعد للمخاطرة بحياة الليبيين من أجل السلطة والحداد مجرد متلقٍ للأوامر التركية

الوطن| متابعات

قال عضو مجلس النواب “عبد النبي عبد المولى”، إن اجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة في “أبو صرة” لمناقشة توحيد المؤسسة التنفيذية جرى رغم تحليق الطيران التركي المسير وقصفه لبعض المواقع في المنطقة بأيد ليبية وفق تعبيره.

عبد المولى وعبر تصريحات صحفية رصدها موقع الوطن أوضح أن الاجتماع كان لبحث كيفية تشكيل حكومة وطنية تملك نظرة مستقبلية توحد المؤسسات الليبية في الشرق والغرب، مشيراً إلى أن ذلك كان الهدف من تكليف حكومة فتحي باشاغا إلا أن الأخير فشل في تحقيق هذا الهدف.

وأثنى عبد المولى على إقدام أعضاء المجلسين على النقاش والسعي لإيجاد حل رغم الظروف المعرقلة لذلك، وسط ما قال إنه استعداد من رئيس حكومة الوحدة للمخاطرة بحياة الليبيين مقابل السلطة، ومنوهاً بذات الوقت إلى تخاذل رئيس الأركان في المنطقة الغربية محمد الحداد بشأن الدفاع عن أبناء وطنه وتلقيه الأوامر من الجهات الداخلية والخارجية الساعية إلى تشتيت الوطن الليبي.