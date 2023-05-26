عمران: لجنة (6+6) تتلاعب بمشروع الدستور وتقوم بتشويهه لصالح أطراف معينة

ليبيا – وصفت عضو هيئة الدستور نادية عمران ما يجري منذ سنوات بين مجلسي النواب والدولة بـ “العبث السياسي”، معتبرة أن ما تمارسه تلك الأطراف مرت به ليبيا منذ سنوات، معبرة عن أسفها لرعاية الأمم المتحدة لتلك الخطوات.

عمران وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا، قالت إن ما يشاع عن التوافق حول الأساس الدستوري والقوانين الانتخابية غير صحيح لأن الأساس الدستوري هو مشروع الدستور، مضيفةً:” أن ما يحدث هو أن اللجنة تتلاعب بمشروع الدستور وتقوم بتشويهه لصالح أطراف معينة”.

ورأت عمران أن ما يحدث الآن هو محاولة سباق مع الزمن للتخلص من ضغوطات الأمم المتحدة التي تنادي بضرورة إجراء الانتخابات بأي طريقة، وسيؤدي ذلك إلى إدخال ليبيا في مرحلة جديدة لن تفيد أحدا.

وأشارت إلى أن الأولوية كان يجب أن تكون للاستفتاء على مشروع الدستور بدل تشويهه بهذه الطريقة، معتبرة أن مصير الليبيين أصبح تحت يد لجنة لا شرعية لها باعتبارها انبثقت من أجسام لا تملك الشرعية ولا الولاية الدستورية، على حد قولها.