دومة: نحذر من استخدام القوة المفرطة حفاظاً على المدنيين في الزاوية

طالب عضو مجلس النواب، مصباح دومة، بضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بعد قصف الطيران المسير لعدة مواقع بمدينة الزاوية.

وحذر دومة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من الاستخدام المفرط للقوة حفاظاً على المدنيين في مدينة الزاوية والاستقواء بالأجنبي لضرب الليبيين”.

وشدد دومة، في تغريدته، على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية غير شرعية من ليبيا.

وكانت الفرقة البحرية الماية أدانت القصف الجوي لميناء الماية الذي خلف خسائر بشرية وأضرارا بعدد من الزوارق، مشيرة إلى أن الدبيبة يضغط عليهم لإيقاف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

بدوره صرح عضو مجلس النواب “طارق أبو هيسة” بأنهم كانوا باجتماع في “أبو صرة” بالزاوية للتنسيق على توحيد الحكومة وتفاجأوا بقصف منزل النائب “على أبو زريبة” الذي يستضيف الاجتماع.

بدوره استهجن أبوزريبة قصف منزله وبداخله أطفاله وعائلته وعدة أماكن بالمدينة إضافة إلى ميناء المايا، مستنكرا بيان الدبيبة ورئيس أركانه محمد الحداد بأن الضربات وجهت لأوكار الجريمة والتهريب.