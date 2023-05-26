توقعات بسقوط أمطار رعدية على مناطق الشمال خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث تكاثر للسحب من حين لآخر على شمال ليبيا، يتخللها سقوط أمطار متفرقة ويصحبها خلايا رعدية أحيانا.

وقالت الأرصاد، إن من المتوقع أن تكون الفرصة أفضل يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي، خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر، مشيرة إلى أنها قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة تشهد تراجعا ملحوظا اليوم ويوم الغد على معظم مناطق البلاد.

وذكرت، أن درجات الحرارة العظمى تتراوح على مناطق الشمال ما بين 23 و30 مئوية، بينما تكون على مناطق الجنوب ما بين 34 و38 مئوية وتسجل انخفاضا يوم الغد على أغلب المناطق.

وقالت الأرصاد، إن من المتوقع إن تتأثر مناطق غرب ليبيا بامتداد منخفض جوي صحراوي يساهم في ارتفاع درجات الحرارة مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.