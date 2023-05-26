الارصاد توضح بشأن المناطق المشمولة بالامطار وتغييرات الحرارة اليوم.. ومنخفض جديد

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا، أن تتكاثر السحب من حين لآخر على (شمال ليبيا) يتخللها سقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا رعدية احيانا.

وبحسب التقرير تكون الفرصة افضل يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر، لسقوط امطار تكون جيدة مما تسبب في جريان بعض الاودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة .

ووفقا للتقرير تشهد درجات الحرارة تراجع ملحوظ يوم اليوم ويوم الغد على معظم مناطق البلاد حيث درجات الحرارة العظمى تتراوح على مناطق الشمال مابين (23-30)مْ بينما تكون على مناطق الجنوب مابين (34-38)مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق.

منخفض صحراوي جديد

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتاثر مناطق غرب ليبيا بإمتداد منخفض جوي صحراوي يساهم في ارتفاع درجات الحرارة مع رياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار.

والله أعلـــــــــــم.