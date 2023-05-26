وصول شحنات جديدة لقطع غيار خاصة بمحطات توليد الكهرباء

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول المزيد من شحنات المعدات وقطع الغيار اللازمة إلى محطات توليد الكهرباء.

وقالت الشركة، إن شحنات جديدة وصلت إلى مخازن الشركة الرئيسة عبر مطار معيتيقة الدولي وميناء طرابلس البحري، متضمنة (48) طردًا موردًا من شركتي سيمنس الألمانية و(جي إي) الأمريكية تحتوي على قطع غيار ومعدات خاصة بمحطتي جنوب طرابلس والزويتينة.

وأوضحت أن ذلك لإجراء صيانات طويلة الأجل للوحدات الغازية الجاري تنفيذها حاليًا.

وذكرت الشركة، وصول آلة تنقية الزيوت موردة من شركة (ألجيك) خاصة بمحطات جنوب طرابلس ومصراتة والرويس والزويتينة.

وقالت إن ذلك يأتي ضمن الجهود المتواصلة والمضنية التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة لتجديد وحدات التوليد لإطالة عمرها ورفع أدائها الإنتاجي دعمًا للشبكة الكهربائية.