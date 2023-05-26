| أحداث الزواية: الحكومة المكلفة تدعو باتيلي للتدخل وتطالب بفتح تحقيق

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2023/05/26 على الساعة 11:55

: دعت الحكومة المكلفة من البرلمان، النائب العام إلى فتح تحقيق ومباشرة الإجراءات القانونية ومحاسبة من كان وراء قصف مدينة الزاوية خلال الساعات الأخيرة.

ودانت الحكومة المكلفة ما وصفته بالأفعال والتصرفات غير المدروسة، والإفراط في استعمال القوة، مشيرة إلى أن هذه الأفعال من شأنها إشعال فتيل الحرب، بين السكان وإفشال المصالحة الوطنية.

ودعت الحكومة المكلفة مشايخ وحكماء وأعيان المنطقة، إلى سرعة التدخل، وإخماد نار الفتنة، والحفاظ على السلم والأمن الاجتماعيين،مطالبة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي بالتدخل العاجل وحماية المدنيين، والقيام بدورها المنوط في هذا الشأن.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد تبنت القصف الذي طال عدة مواقع داخل مدينة الزاوية، على لسان الناطق باسمها محمد حمودة فيما قالت وزارة الدفاع بالحكومة إنها نفذت هجمات “ناجحة وموجهة” ضد ما وصفتها بأوكار عصابات تهريب الوقود، والاتجار بالبشر والمخدرات.

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