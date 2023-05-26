غارد كلوب لـ ناقلات الوقود: لهذا السبب غادروا مياه ليبيا فورًا بعد تفريغ الحمولات

ليبيا – نشرت “غارد كلوب” رائدة شركات التأمين البحري العالمية سلسلة بيانات بشأن تدابير الحماية في الموانئ الليبية مع التوصية بأهمية إعادة النظر في وضعها.

البيانات التي تابعتها وترجمت المهم منها صحيفة المرصد أوضحت أن كافة هذه المحطات البحرية تعمل باستثناء ميناء سرت على استقبال سفن التجارة الدولية مع التوصية بتقييم جميع نداءاتها على أساس نظام كل حالة على حدة والتأكد من دمج التدابير المناسبة في خطط أمن السفن.

ووفقا للبيانات لم تحل معطيات تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا دون التوصية بإصدار الموانئ لنداءات تعليمات السفن بمواصلة توخي الحذر عند الدخول إليها ومياهها مؤكدة وجوب قيام العابرات من البواخر غير المتجهة للمرافئ الليبية بإعادة النظر في الطرق الواقعة في النقطة 34-00 شمالا لتجنب أخطاء تحود الهوية.

وبحسب البيانات كانت الموانئ العاملة هي فروة والبوري ومليتة والزاوية طرابلس ومصراتة والخمس والسدرة وراس لانوف والزويتينة وبنغازي وطبرق والحريقة فيما تم التوصية بقيام الناقلات بجميع إجراءات الفحص المسبق والامتثال للتأكد من ترخيص الشحنات النفطية المحملة من قبل مؤسسة النفط بطرابلس.

وأشارت البيانات إلى وجوب إبحار ناقلات الوقود القادمة إلى ليبيا بحمولاتها عند الانتهاء من عمليات الشحن واستلام التصاريح من الموانئ بشكل مباشر ومغادرة المياه الليبية فالسلطات المحلية قد تعتبر أي انحرافات أو تأخيرات في ذلك أمرا مشبوها.

وتطرقت البيانات لأحدث نصائح قوات خفر السواحل الأميركية بشأن أمن الموانئ العالمية المتضمنة عدم تطبيق الليبية منها تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب مع التأكيد على إمكانية منع أي سفينة لا تستوفي الشروط الأمنية المعتمدة من الجانب الأميركي عليها من دخول الولايات المتحدة.

ترجمة المرصد – خاص