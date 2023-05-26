اللافي: علاقتنا بمصر ليست اختيارا ولقاءات الليبيين في مصر تُفضي إلى التوافق الذي يدعم العملية السياسية

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قال نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، إن لقاءات المجلس مع لجنة 5+5 ورئيس بعثة الأمم المتحدة والدول المشاركة في المسار الأمني، تصب في صالح دعم مسار الانتخابات، لأنها أصبحت ضرورة حتمية لتجاوز كل الفاعلين الذين يدّعون الشرعية في البلاد.

اللافي وفي تصريح تلفزيوني رصده موقع الوطن، أوضح أن العلاقات المصرية الليبية تاريخية واستراتيجية وهي ليست اختيارية، وكل لقاءات الليبيين في مصر تُفضي إلى التوافق الذي يدعم العملية السياسية في ليبيا، مثل لقاءات الغردقة.

وأبدى اللافي عدم تفاؤله الكبير بالأوضاع في ليبيا، وأكد أن ذلك سببه عدم اكتمال استعادة الثقة بين الليبيين، لأن هذا هو العامل الأهم لإنجاح الانتخابات، والتي سيشرف عليها حكومة ليبية واحدة قوية يمكنها تنفيذ الانتخابات في كل أنحاء ليبيا، منوهاً بأن المجلس الرئاسي حريص على وجود حكومة واحدة، ودعم توحيد حكومة الشرق وحكومة طرابلس قبل الانتخابات.

وذكر اللافي أنه حتى الآن لم يبدأ العد التنازلي للانتخابات، وأن الخطوة الأساسية لبدء العد التنازلي هو استكمال لجنة 6+6 عملها، وأنجاز النقاط الخلافية بين مجلسي النواب والدولة، وبعدها سيبدأ إنجاز التشريعات، ثم إحالتها للمفوضية العليا للانتخابات لتحديد الخريطة الزمنية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

ولفت إلى أن الوضع الأمني بعد وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، يعتبر مؤشرا جيدا للعملية الاقتصادية، فالنفط ينتج الآن بشكل مستمر ومتزايد، وهذا يعني أن الاقتصاد الليبي على طريق التعافي، مضيفاً أن المهم هو وضع آلية لوصول إيرادات النفط بشكل عادل لكل الليبيين عبر مشاريع التنمية وإعادة إعمار البنية التحتية بالكامل.