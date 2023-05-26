افحيمة: لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل الانقسام الحالي بليبيا

قال عضو مجلس النواب صالح فحيمة إن هناك نوعا من التعتيم الإيجابي على عمل اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات “6+6”.

وأشار افحيمة في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر، إلى أنه لم يتم التوافق على النقاط الخلافية بسهولة حتى لو أعلنت هذه اللجنة أنها توصلت لتوافق تام ستبقى المواضيع التي كانت عالقة منذ اللقاءات بين لجنتي مجلسي النواب والدولة في القاهرة والعالقة بقانون انتخاب الرئيس فيما يخص مزدوجي الجنسية وترشح العسكريين وتصويت العسكريين من عدمه في الانتخابات.

وأعرب عن اطمئنانه لما جاء في بيان لجنة “6+6” بالرغم من كون الجميع تعود على مثل هذه البيانات من كل اللجان المشتركة السابقة، مستدركا: لكن عندما يصل الأمر لصياغة النصوص القانونية الأمر سيختلف ويكون هناك تباين في وجهات النظر والآراء.

وأكد على أنه وفقاً للتعديل الدستوري الثالث عشر مجلس النواب ملزم باعتماد ما توصلت له لجنة الـ 6+6 كما هو، مشيرا إلى أن تشكيل حكومة مصغرة جديدة أمر مطروح داخل البرلمان باعتبار الآن البلاد في وضع انقسام ولا يمكن إجراء الانتخابات بهذا الانقسام بالتالي من الواجب توحيد البلاد تحت حكومة واحدة تكون من أولوياتها الإشراف على الانتخابات وتوفير الدعم للمفوضية العليا للانتخابات لتقوم بما يجب القيام به عند استلامها للقوانين.

وأفاد أن مجلسي النواب والدولة يتعرضان لضغوط سواء دولية أو محلية شعبية والتباين في الآراء هو نتيجة هذه الضغوط، لافتاً إلى أن الاستقطاب لا زال موجودا رغم أنه ليس كما السنوات السابقة حادا وكل تيار سياسي وفئة سياسية في هذه اللجنة تسعى لأخذ رأي من يمثلونهم سواء من الشعب أو الأطياف السياسية ومن يحاول التأثير عليهم من خارج البلاد.