طرابلس.. تدريبات لقوات اللواء 111 مجحفل على استخدام المدفعية (صور)

أقيمت يوم الاربعاء تدريبات على استخدام المدفعية بمقر اللواء 111 مجحفل، بإشراف مختصين من ضباط وضباط الصف التابعين للجيش الليبي والمنتسبين للواء 111 مجحفل.

وبحسب بيان صادر عن المركز الاعلامي لرئاسة الاركان العامة بالمنطقة الغربية، تستمر التدريبات في اللواء بشكلٍ مكثفِ ودائم، فيما يخص العديد من الجوانب التي يجب على منتسبي اللواء أن يكونوا على معرفة بِها، وإتقانٍ لها، لنؤسس من خلالهم جيشاً ليبياً قوياً، ومؤسسة عسكرية حقيقية.

وأضاف البيان أن التدريبات تأتي ضمن السعي المستمر لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، لرفع قدرات ومهارات المتدربين في اللواء 111 مجحفل، ليكونوا على قدرٍ كبير من الجاهزية القصوى.