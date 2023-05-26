الشح: يجرى التحضير لصفقة جديدة لتشكيل حكومة

هاجم المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات “6+6”.

وزعم الشح في مداخلة عبر قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر، بأن الظروف كانت مواتية لاستكمال “6+6” أعمالها في ليبيا لكنهم في ليلة وضحاها انتقلوا للمغرب.

ورأى الشح أن اللجنة لا تحتاج إلى عقد أي مؤتمر صحفي لإعلان أنها توصلت إلى اتفاق، مضيفا: “هناك أسباب للضغط عليهم منها قيام المشري وعقيلة بالاتصال بموظفيهم وأعضائهم في اللجنتين ليقوموا بهذا المؤتمر الصحفي”.

وزعم الشح أن هناك مسار غير معلن ومفاوضات ما بين القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة لتشكيل حكومة جديدة وأنه في حال نجاحهما سيتم إقصاء خالد المشري وعقيلة صالح، مضيفا أن هناك أخبارا تفيد ببدء المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في تشكيل لجنته رفيعة المستوى استعداداً لعدم اتفاق المجلسين حول قوانين الانتخابات.

وادعى الشح أن الجميع مقتنع بأن إجراء انتخابات في ليبيا بوجود الشخصيات الحالية أمر مستحيل، مستطردا: “هل هناك عاقل يتصور أن تجرى انتخابات ولا يفوز حفتر وسيسمح باستمرارها؟”.

كما ادعى أن لجنة “6+6” تحاول تهيئة الظروف وإقناع الرأي العام الدولي والمحلي باتفاقهم على القوانين وأن الانتخابات قريبة مع ضرورة تشكيل حكومة على أساس أنها العامل الأساسي لإجراء الانتخابات، وبالتالي العملية كلها تدور حول صفقة جديدة لتشكيل حكومة لا إجراء انتخابات حتى لو تم إصدار القوانين.