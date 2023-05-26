الخلافات لازالت مستمرة في اجتماعات 6+6 في بوزنيقة

أخبار ليبيا 24

تتجه المباحثات في بوزنيقة بين أعضاء لجنة 6 + 6، اليوم الجمعة، إلى إنهاء يومها الخامس، فيما أفادت مصادر بأن الخلافات بين الأطراف ما زالت مستمرة، وفق ما ذكره موقع قناة العربية.

وتشهد بلدة بوزنيقة في ضواحي العاصمة المغربية الرباط مباحثات مطولة ومستمرة لأعضاء لجنة 6 + 6 حول إيجاد صيغة نهائية توافقية للقوانين الانتخابية.

واعقد المباحثات برعاية مغربية وبحضور خبراء أمميين لدعم اللجنة في المسائل الدستورية والانتخابية.

وقالت المصادر، إن المفاوضين لم يتوصلوا حتى، اليوم الجمعة، لأي اتفاق مفصل حول صياغات نهائية لقوانين جديدة تؤدي في نهاية المطاف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ومن أبرز النقاط الخلافية هي السماح لعسكريين وسياسيين من النظام السابق بالترشح ثانية، وأيضًا ثنائي الجنسية.