تنويه هـام بشأن رابط التسجيل الجديد بمنظومة منحة الزوجة والاولاد والبنات وتفاصيل صرف المستحقات

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية شحن بطاقات “إيفاء” الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشر التي استكملت إجراءاتها كملاحق بقيمة إجمالية تجاوزت 130 مليون دينار لنحو 248 ألف بطاقة.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، أنه وبناء علي تعليمات السيدة وزير الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني باتمام كافة الإجراءات الخاصة بالمنحة كملاحق للأسر التي استكملت إجراءاتها فريق إدارة منحة الزوجة والاولاد وفريق الخبراء شحن البطاقات الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة حيث تم تنفيذ الصرفات الآتية كملاحق : صرفة من شهر 1 الي شهر 6 سنة 2022 عدد البطاقات 78713 القيمة المالية 61.600.900 .

صرفة من شهر 7 الي شهر 10 عدد البطاقات 87126 القيمة المالية 44219150..

صرفة شهر 11وشهر 12 سنة 2022 عددالبطاقات 52018 القيمة المالية 13.227.200 ..

صرفة شهر 3.2.1 سنة 2023 عدد البطاقات 29923 القيمة المالية 11.584.750 ..

اجمالي البطاقات 247780 بطاقه

اجمالي القيمة المالية 130.632.000 مليون دينار ( ملاحظة شحن بطاقات لهم بواقي تم شاحنها.) وأهابت الوزارة للأمهات والبنات من الاتي لم يتم تسجيلهن بسرعة التسجيل عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3IF9EEg وطمأنت وزارة الشوؤن الاجتماعية بالسعي لإيصال الحقوق الي مستحقيها في كافة ربوع وطننا الحبيب .

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