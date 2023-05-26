مديرية أمن اجدابيا تعلن تحرير 15 مختطف والقبض على الجناة

أعلنت مديرية أمن اجدابيا، أن قسم المعلومات والتحريات العامة التابع لها، تمكن من تحرير 15 أجنبيًا يحملون الجنسية المصرية، وذلك بعد مداهمة منزل كانوا معتقلين بداخله من قبل عصابة تمتهن أعمال الخف والحرابة.

وبينت المديرية أنه بعد المداهمة اتضح أن المجموعة التي تمهتن خطف العمالة تمتلك أسلحة ومواد مخدرة تم ضبطها داخل المكان، كما تم ضبط أربعة عناصر من العصابة المسلحة وتم إحالتهم لجهات الاختصاص بعد التحقيقات الأولية معهم .

وقال أحد المختطفين في مقطع مرئي نشرته مديرية أمن اجدابيا، إن المجموعة المسلحة طلبت فديه بقيمة 20 ألف دينار ليبي مقابل إطلاق سراحهم، ويذكر أن المجموعة المختطفة تحمل مستندات وإجراءات سليمة، وقدموا من مصر بطريقة قانوتية عن طريق مطار بنينا.