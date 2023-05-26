عضوات مجلس النواب لـ 6+6: عليكم مراعاة حق المرأة وتمثيلها بمجلس الشيوخ

ليبيا – طالبت عضوات في مجلس النواب أعضاء لجنة “6+6” المشتركة المعنية بسن القوانين الانتخابية بتضمين حقوق المرأة ومشاركتها في مجلس الشيوخ المقبل.

مذكرة مرفوعة من العضوات الـ23 اطلعت عليها صحيفة المرصد تم فيها بيان أهمية عقد انتخابات تشريعية ورئاسية ضامنة لحقوق الجميع بما فيها حق النساء في المشاركة السياسية العادلة لإبراز دورها الحقيقي في المشاركة الفاعلة في تأسيس الدولة.

ووفقا للمذكرة شددت العضوات على وجوب التقيد بما ورد في التعديل الدستوري الـ13 الضامن لحق المرأة السياسي مع أهمية أن لا يقل تمثيلها عن 30%.