القائم بأعمال سفارة مصر لدى ليبيا: اجتماع “العمل الأمنية” نقطة إيجابية يجب تكرارها

أثنى القائم بأعمال سفارة مصر لدى ليبيا، السفير تامر مصطفى، على عقد مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مسار برلين اجتماعا في العاصمة طرابلس للمرة الأولى.

وقال السفير تامر مصطفى، خلال مشاركته في الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء الماضي، تلك الاجتماعات تمثل نقطة إيجابية.

وأضاف أن الأمر يشكل التزاما على المجتمع الدولي بالمشاركة بذات التشكيل وعلى نفس المستوى عند عقد أي اجتماعات في الفترة المقبلة، سواء كانت في بنغازي أو غيرها من المدن الليبية.

كما ثمن عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بشأن تثبيت وقف إطلاق النار، ودورها المهم في تنفيذ عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، وهو ما يلقى دعما وتأييدا كاملين من قبل الدولة المصرية، مؤكدا أن التقدم المحرز في المسار العسكري لا بد من أن يدعمه تقدم مواز علي المسار السياسي، حسب بيان وزارة الخارجية المصرية.

ورحب مصطفى بالبيان الصادر عن لجنة «6+6» التي ما زالت تؤدي أعمالها في المغرب، والذي تضمن مواصلة الجهود فيما يخص التوصل إلى اتفاق حول الموضوعات العالقة المتعلقة بالقاعدة الدستورية والانتخابات الرئاسية، آملاً في أن تصل تلك اللجنة، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا إلى ما يقود إلى تحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن في أقرب وقت ممكن.