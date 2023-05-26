المزوغي: إدارة الأزمة في ليبيا سيئة

قال محمد المزوغي، المرشح الرئاسي إنه لا يمكن لفئة معينة أن تفرض رأيها على باقي الليبيين، و الدولة الليبية تبنى بالجميع.

أضاف على فيسبوك قائلًا: “هناك تدخل سيئ من بعض الدول في الأزمة الليبية، والمشهد السياسي وحالة الاستقطاب الشديد، هو السبب الرئيسي في إفساد الحياة في ليبيا مما انعكس وأثر سلبا على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية”.

وتابع قائلًا: “نحن موجودون للوفاق والتوافق والإصلاح، ونبش الماضي قد يعمق الجراح ولا يحل المشكلة، وفاوضوا وتفاوضوا مع الجميع الا صاحب المصلحة الحقيقي الشعب الليبي دائما مغيب، من فاوض باسم الشعب الليبي من جميع الأطراف، فاوض على مصالحه الشخصية لا مصلحة الوطن”.

واختتم قائلًا أن إدارة الأزمة كانت سيئة مع احترامي لكل من اجتهد، والأوضاع والتخبط الحالي في ليبيا، ليس وليد اللحظة، بل هو تراكمات لفترة زمنية سابقة بدأت منذ 2011، ولكن الأمور وصلت ذروتها (عنق الزجاجة) والحل قريب جدا وأقرب مما يتصور الكثير من المستفيدين من هذا التخبط سواء سياسيا أو اقتصاديا”.