تعليقا على أحداث الزاوية .. البعثة الأممية: حماية المدنيين أولوية قصوى

أكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أن إجراء أي عمليات متعلقة بإنفاذ القانون، بجب أن تكون في أولوياتها القصوى حماية المدنيين، ومراعاة القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.

وقالت البعثة في تدوينة على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنها تتابع عن كثب الأحداث التي وقعت يوم أمس في مدينة الزاوية غرب طرابلس، وتظل على تواصل مستمر مع السلطات الليبية المعنية بهذا الخصوص.

وأضافت البعثة أن هذه الأحداث، تشكل تذكيرا بالحاجة الملحة لليبيا إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وتمكينها وجعلها خاضعة للمساءلة من أجل ضمان سلامة واستقرار الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت البعثة، كل الأطراف المعنية بأحداث الزاوية بأن أي إجراءات متصلة بإنفاذ القانون يجب أن تراعي القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة. كما يجب أن تظل حماية المدنيين أولويةً قصوى.