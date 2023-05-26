مجلس النواب يصدر بياناً شديد اللهجة بشأن احداث الزاوية والاعتداء على منزل البرلماني علي أبوزريبة

أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب بيانًا شديد اللهجة بشأن الاعتداء على منزل عضو مجلس النواب علي أبوزريبة.

وقال المجلس في بيان صادر عنه، “تابع مجلـس النـواب بقلـق شـديـد احـداث الهجـوم الـذي شنته طائرة مسيرة في مدينة الزاوية ، والتي استهدفت منزل عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علـي أبوزريبة.

واضاف البيان “في هذا الصدد ندين ونشجب الاعتداء السافر على مقر سكن عضو مجلس النواب علي ابوزريبة ونستنكر بذات الشدة الإعتداء على المدنيين والمنشأت المدنية.

وجـدد البيان “تأكيد المجلس علـى أن مثـل هـذه الأفعال التي تشكل خطراً علـى حيـاة المواطنين وتزيد من حالة الاحتقان وزعزعة الوضع الأمني والفوضى وإفشال المساعي التي تبذل لاستتباب الأمن وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانيـة مـن خلال اللجان المختصة، وندعو الجميع للتهدئة وتحكيم لغة العقل والحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.