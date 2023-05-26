في تعليق على أحداث الزاوية.. البعثة الأممية تذكر بأن حماية المدنيين أولوية قصوى

أخبار ليبيا 24

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، إنها تتابع عن كثب الأحداث التي وقعت يوم أمس في مدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس، وإنها تظل على تواصل مستمر مع السلطات الليبية المعنية بهذا الخصوص.

وأضافت البعثة، في بيان عبر تويتر، “إن هذه الأحداث تشكل تذكيرا بالحاجة الملحة لليبيا إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وتمكينها وجعلها خاضعة للمساءلة من أجل ضمان سلامة واستقرار الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد”.

وذكّرت البعثة الأممية كافة الأطراف المعنية بأحداث الزاوية بأن أي إجراءات متصلة بإنفاذ القانون، يجب أن تراعي القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة، كما يجب أن تظل حماية المدنيين أولويةً قصوى.

وأعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية ، في بيان أمس، عن تنفيذ ضربات جوية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتّجار بالبشر في منطقة الساحل الغربي.