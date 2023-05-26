| واقع الأسر النازحة في ليبيا ما بين الإيجارات والديون

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2023/05/26 على الساعة 16:15

(الكل): أظهرت دراسة خاصة أجراها فريق تابع للأمم المتحدة عن واقع الأسر النازحة شرقًا وغربًا وجنوبًا، حيث تبين أن هذه الأسر تعتمد بشكل عام على مصادر دخل غير مستدامة، حيث تُمثل الرواتب فقط 33% من إجمالي دخلهم، فيما يأتي جزء كبير من دخل الأسر من مدخراتهم الخاصة والقروض والمساعدات بنسبة 36%.

وبشكل عام، تقدر غالبية الأسر النازحة (55%) دخلها بين 950 و 1949 دينارًا ليبيًا، وأفاد 88%منهم بأن الراتب لا يكفي لتغطية كل الاحتياجات الأساسية بالإضافة إلى تأخر دفع الرواتب.

وأوضحت الدراسة أن 84% من الأسر النازحة تعيش في مساكن مستأجرة، وأن 76% منهم يضطرون لدفع الإيجار عن طريق الديون، فيما تراكمت الديون على 71% منهم.

متى ستنتهي هذه الإشكالية ويعود كل نازح لمدينته؟

* نقلا عن قناة (الكل)