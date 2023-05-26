مجلس النواب يدين الإعتداء على سكان الزاوية ويدعو البعثة الأممية بالخروج عن صمتها

الوطن| رصد

أدان أعضاء مجلس النواب الاعتداء السافر على سكان مدينة الزاوية بالطيران المسير وقصف منزل زميلهم “علي أبوزريبة” وتعريض السلامة العامة للخطر.

وحمل أعضاء المجلس الحكومة منتهية الولاية بعد تبني وزارة دفاعها هذا العمل، مؤكدين أن من شأن مثل هذه التصرفات إطالة أمد النزاع والخلاف بين الليبيين.

وقال أعضاء المجلس في بيانهم أن كل ما تقوم به حكومة الدبيبة المنتهية يهدف لإطالة مدة بقائها غير الشرعي، محذرين من مغبة استمرار مثل هذه الاعتداءات.

وبين المجلس أن جميع هذه الجرائم تم رصدها وتوثيقها وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتقديم مرتكبيها للقضاء لينالوا جزاء ما قاموا به.

ودعا المجلس البعثة الأممية للخروج عن صمتها واستنكار هذه الأفعال التي تقوض الاستقرار الأمني.

كما دعا المجلس كافة أهالي مدينة الزاوية للوقوف صفا واحدا ضد كل من يحاول زعزعة أمنهم واستقرارهم بحجج كاذبة.