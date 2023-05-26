الدبيبة: في يونيو المقبل سنشرع في علاج مرضى ضمور العضلات بالخارج

ليبيا – كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة عن إجراءات جديدة لحكومته بشأن التعامل مع ملف مرضى ضمور العضلات.

بيان صدر عن الدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى توفير العلاج لهؤلاء بأحد المراكز المحدودة في هذا التخصص في الخارج.

ووفقا للبيان ستبدأ عملية العلاج في يونيو المقبل فيما تم تثمين جهود الداعمين لهذا الأمر أملا في طي أزمة أخرى لتصبح من الماضي.

وفي ذات السياق وقع جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية اتفاقية تفاهم مع مركز الطب العالمي بمصر لنقل 10 أطفال من مرضى ضمور العضلات إلى مصر لتلقي العلاج ابتداء من يونيو المقبل بتوجيهات من الدبيبة.

مراسم الاتفاقية شهدت بحسب منصة “حكومتنا” حضور كلاً من مدير مركز الطب العالمي بدولة مصر، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أحمد سالم، ورئيس ديوان المحاسبة شكشك.

يُشار إلى أن رئيس الوزراء قد أصدر، في أبريل الماضي، قرارا بتخصيص 115 مليون دينار إلى جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية لتغطية علاج مرضى ضمور العضلات.