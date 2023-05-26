افحيمة: هناك نوع من التعتيم الإيجابي على عمل لجنة 6+6 لإعداد قوانين الانتخابات

الوطن| متابعات

قال عضو مجلس النواب صالح فحيمة إن هناك نوعا من التعتيم الإيجابي على عمل اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات “6+6”.

افحيمة وفي تصريح تلفزيوني رصده موقع الوطن أشار إلى أنه لن يتم التوافق على النقاط الخلافية بسهولة، وحتى لو أعلنت هذه اللجنة أنها توصلت لتوافق تام ستبقى المواضيع التي كانت عالقة منذ اللقاءات بين لجنتي مجلسي النواب والدولة في القاهرة والعالقة بقانون انتخاب الرئيس على حالها.

وأعرب افحيمة عن اطمئنانه لما جاء في بيان لجنة 6+6 بالرغم من كون الجميع تعوّد على مثل هذه البيانات من كل اللجان المشتركة السابقة، مستدركاً أنه عندما يصل الأمر لصياغة النصوص القانونية فإن الأمر سيختلف وسيكون هناك تباين في وجهات النظر والآراء.

وأكد على أنه وفقاً للتعديل الدستوري الثالث عشر، فإن مجلس النواب ملزم باعتماد ما توصلت له لجنة 6+6 كما هو، مشيراً إلى أن تشكيل حكومة مصغرة جديدة أمر مطروح داخل البرلمان باعتبار البلاد الآن في وضع انقسام ولا يمكن إجراء الانتخابات في ظله، وبالتالي من الواجب توحيد البلاد تحت حكومة واحدة تكون من أولوياتها الإشراف على الانتخابات وتوفير الدعم للمفوضية العليا للانتخابات لتقوم بما يجب القيام به عند استلامها للقوانين.

وأفاد أن مجلسي النواب والدولة يتعرضان لضغوط سواء دولية أو محلية شعبية، وأن التباين في الآراء هو نتيجة هذه الضغوط، لافتاً إلى أن الاستقطاب لا زال موجودا رغم أنه ليس كما السنوات السابقة حادا وكل تيار سياسي وفئة سياسية في هذه اللجنة تسعى لأخذ رأي من تُمثل سواء من الشعب أو الأطياف السياسية ومن يحاول التأثير عليهم من خارج البلاد.