الأمم المتحدة تعلق على أحداث الزاوية الليبية وتطالب بحماية المدنيين

علقت البعثة الأممية لدى ليبيا على الأحداث التي شهدتها مدينة الزاوية أمس الخميس، وقصفها بالطيران المسير من قبل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الليبية.

وقالت البعثة عبر حسابها بموقع تويتر: “تتابع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن كثب الأحداث التي وقعت يوم أمس في مدينة الزاوية غرب طرابلس، وتظل على تواصل مستمر مع السلطات الليبية المعنية بهذا الخصوص”.

وأضافت: “تشكل هذه الأحداث تذكيرا بالحاجة الملحة لليبيا إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وتمكينها وجعلها خاضعة للمساءلة من أجل ضمان سلامة واستقرار الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد”.

وتابعت: “وتُذَكّر البعثة كافة الأطراف المعنية بأحداث الزاوية بأن أي إجراءات متصلة بإنفاذ القانون يجب أن تراعي القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة كما يجب أن تظل حماية المدنيين أولوية قصوى”.

وكانت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الليبية قالت أمس الخميس، إنها نفذت ضربات جوية دقيقة وموجهة ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر في منطقة الساحل الغربي، مشيرة إلى أنها كانت ناجحة حققت أهدافها المرجوة.

Trending المبعوث الأممي: يجب جعل حقوق الإنسان في صلب جميع مراحل العملية السياسية بليبيا

وأكدت وزارة الدفاع أنها تقوم بمهمتها الوطنية بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة، مؤكدة تنفيذ التعليمات والخطة العسكرية الموضوعة من أجل تطهير مناطق الساحل الغربي وباقي مناطق ليبيا، من أوكار الجريمة، والأعمال العصابية، وأنها لن تتأخر أبداً في القيام بواجبها الوطني.

وكانت الضربات الجوية أثارت ردود فعل غاضبة في ليبيا لاستهدافها المناطق المدنية، من بينها ميناء الماية ومنزل عضو مجلس النواب علي أبو زريبة.