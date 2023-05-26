غازيني: 4 عقبات تحول دون تنفيذ الخطة الأممية لحل الأزمة الليبية

قالت خبيرة الشؤون الليبية بمجموعة الأزمات الدولية “كلاوديا غازيني” إن تنفيذ الخطة الأممية في ليبيا يواجهها 4 عقبات أساسية.

ورأت غازيني في تصريحات صحفية أن أولى هذه التحديات الفصائل التي تعارض تولي الأمم المتحدة زمام المبادرة مثل مجلس النواب ومجلس الدولة اللذين يتمسكان بأن يكون الحل عن طريقهما.

وأضافت أن ثاني التحديات عدم حصول خطة باتيلي على الدعم الكافي من قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن وبعض رؤوس الأموال الأجنبية.

أما العقبة الثالثة، فتتوقع “كلاوديا” أن تواجه خطة المبعوث الأممي فهي تلك الدوائر التي تدفع باتجاه عدم الذهاب إلى الانتخابات دون توحيد السلطة التنفيذية .

وتستكمل بأن الحوافز الاقتصادية في الملف الليبي تدعو المنخرطين به للحفاظ على الوضع على ما هو عليه، سواء من قبل الدوائر المحلية المستفيدة من حالة الانقسام عبر عقد الصفقات المالية والفساد، أو بعض الدول الغربية التي اضطرت بعد الحرب في أوكرانيا إلى التوجه لليبيا لزيادة إنتاج النفط والغاز وبالتالي مسألة عقد الانتخابات ليست أولوية بالنسبة لهم.