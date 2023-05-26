الجهيمي: استئناف العمل بمطار مصراتة الدولي السبت القادم

ليبيا – أكد مدير مكتب الإعلام بمطار مصراتة الدولي سليمان الجهيمي، بلوغ نسبة الإنجاز بصيانة المهبط 95%، منوها إلى أن استئناف العمل به سيكون يوم السبت القادم، مشيرا إلى أنهم يعملون على إنشاء صالة متكاملة لوصول الركاب من الصالة للطائرة دون الحاجة لحافلة.

الجهيمي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”،قال:” ابتدأ من اليوم سيتم وضع الطلاء لتحديد التوجيهات المرورية للطائرات، استعداداً لاستئناف الطيران بالموعد المحدد 27 مايو الجاري”.

وأشار إلى أن عملية تنفيذ أعمال صيانة بصالة الوصول ستكون بنفس مواصفات صالة المغادرة، إضافة إلى اتخاذ حالة مؤقتة عقب استئناف العمل بالمطار.

وأوضح أن أعمال الصيانة والتجديد داخل المطار تحت إشراف وتنفيذ جهاز مشروعات المواصلات.

الجهيمي أفاد بأن الجهاز يعمل حالياً على إنشاء صالة كاملة متكاملة من (وصول – انتظار- وقمع)، بحيث يكون وصول الركاب من الصالة للطائرة مباشرة دون الحاجة لحافلة.