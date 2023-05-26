نائبات ليبيات يطالبن بتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من مقاعد “الشيوخ” للمرأة

أصدرت 23 نائبة اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة، بيانا طالبن فيه لجنة “6+6” بتضمين حق المرأة ومشاركتها في مجلس الشيوخ بنسبة لا تقل عن 30%.

وقالت النائبات، في بيان لهن: “نثمن جهودكم للعمل من أجل تحقيق إرادة الليبيين في عقد انتخابات تضمن مشاركة الجميع دون استثناء، خصوصا حق المرأة في المشاركة السياسية العادلة التي تظهر وتبرز دورها الحقيقي في المشاركة الفاعلة في تأسيس دولة ليبيا المستدامة”.

وأضاف البيان: “وعلى ما تقدم وبناءً على الهدف السامي لأعضاء مجلس النواب في تقديم وسن أفضل التشريعات والقوانين التي تدعم الاستقرار وتعزز الحكم الرشيد، نقدم لكم نحن زميلاتكم عضوات مجلس النواب مذكرة خاصة بتضمين حق المرأة ومشاركتها في مجلس الشيوخ، استنادا إلى تعديل الإعلان الدستوري (13)، الذي ينص على تمثيل عادل للمرأة في مجلس الشيوخ”.

وأشارت النائبات إلى التوصيات والمطالبات التي نتجت عن ورشة العمل التي رعتها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا بالمشاركة بين عضوات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وبعض حلقات النقاش مع مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات النسائية على مستوى ليبيا، والتي اتفق فيها على تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30%.

Trending المبعوث الأممي: يجب جعل حقوق الإنسان في صلب جميع مراحل العملية السياسية بليبيا