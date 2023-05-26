بيان جديد لحراك تصحيح المسار الزاوية بشأن المستجدات الاخيرة بالمدينة

أصدر حراك تصحيح المسار بمدينة الزاوية بياناً جديداً بشأن المستجدات الأخيرة بالمدينة والقصف الذي طالها عبر الطيران المسير يومي الخميس والجمعة.

وجاء في البيان الصادر اليوم “في الوقت الذي نطالب فيه وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بمحاربة الجريمة والأوكار في الزاوية و الساحل الغربي، داعمين جهودهم في ذلك، شريطة الإبتعاد عن استغلال مطالب الحراك في تصفية الحسابات السياسية، وان تكون العمليات في عمق اوكار التهريب والممنوعات دون تمييز”.

وطالب البيان “بدعم الغرفة الأمنية المشكلة من قبل رئاسة الأركان ومجلس الدفاع، للبدء الفعلي في تمركزاتها الأمنية والقبض على المطلوبين مع دعمها للأجهزة الأمنية في المدينة”.