مصر تصف اجتماع العمل الأمنية بالنقطة الإيجابية وتدعو إلى تكرار التجربة في المدن الليبية

أشاد القائم بأعمال سفارة مصر لدى ليبيا تامر مصطفى، بعقد مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مسار برلين اجتماعا في العاصمة طرابلس للمرة الأولى، قائلا إنها تمثل نقطة إيجابية.

وأضاف مصطفى خلال مشاركته في الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء الماضي، أن هذا الأمر يشكل التزاما على المجتمع الدولي بالمشاركة بذات التشكيل وعلى نفس المستوى عند عقد أي اجتماعات في الفترة المقبلة، سواء كانت في بنغازي أو غيرها من المدن الليبية مثمنا عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بشأن تثبيت وقف إطلاق النار، ودورها المهم في تنفيذ عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.