68 نائبا يدينون قصف مدينة الزاوية بالطيران المسير

أدان عدد من أعضاء مجلس النواب، استخدام الطيران المسير لقصف عدة مواقع في مدينة الزاوية من بينها بيت النائب علي أبوزريبة، والذي أعلنت حكومة الوحدة مسؤوليتها عن استخدامه بدعوى استهداف ما وصفته بأوكار المهربين.أ

ودعا أعضاء مجلس النواب وعددهم 68 عضوا، في بيان مشترك، كافة أهالي مدينة الزاوية “للوقوف صفا واحدا ضد كل من يحاول زعزعة أمنهم واستقرارهم بحجج كاذبة”، مطالبين البعثة الأممية في ليبيا للخروج عن صمتها واستنكار هذه الأفعال التي تقوض عملية الاستقرار الأمني والاجتماعي وأن تتخذ كافة إجراءاتها عند إعداد تقاريرها لمنظمة الأمم المتحدة لتحديد الأشخاص والجهات المعرقلة لعملية السلام والاستقرار داخل الأراضي الليبية.

واستنكر النواب في بيانهم، تبني وزارة دفاع حكومة الوحدة التي وصفوها بمنتهية الولاية، معتبرين أن مثل هذه العمليات تساعد على إطالة أمد الخلاف بين الليبيين، وهو ما تسعى إليه حكومة الدبيبة على حد تعبيرهم.