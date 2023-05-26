شاهد بالفيديو : بوزريبة يكشف موقفه من رفع السلاح ويوجه اتهامات لقيادات مصراتة

أكد عضو مجلس النواب علي بوزريبة، اليوم الجمعة على تحكيم لغة العقل وعدم رفع السلاح وإشعال فتيل الحرب .

جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس النواب علي بوزريبة مع أعيان المنطقة الغربية في وقت تواصل الطيران التابع لحكومة الوحدة الوطنية بقصف مواقع في مدينة الزاوية، غرب طرابلس .

واستهدفت عدة ضربات جوية، الخميس والجمعة، مواقع مجموعات مسلحة في أحياء المطرد والحرشة، والماية، وأبوصرة، ومحيط الميناء بالمدينة، فيما أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوحدة عن مسؤوليتها عنها، مشيرة الى أنها استهدفت “أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر.”

وقال علي بوزريبة : “نقسم على كتاب الله بأنه لا يوجد عندنا من يهرب المخدرات أو يعمل بالهجرة وتركنا الزاوية لأهلها”.

وأضاف عضو مجلس النواب : “نقسم بأنه لا يوجد لنا أي آلية أو مقر بالزاوية وتركناها لأهلها ولا يوجد لدينا أي إشكالية ومتوجهون إلى بناء الدولة”.

وتابع قائلًا : “ما حدث أمس كانت لعبة من قيادات مصراتة وكانوا يتوقعون منا رفع السلاح ومواجهة الفار وإشعال فتيل الحرب “.

وقال بوزريبة، أن الفرقة البحرية الماية هي من أخرجت البارجة التركية وأوقفت التهريب .

وأشار بوزريبة، الى ان الحرب ليست ضد الزاوية فقط بل على المنطقة الغربية كلها ولكننا حكمنا لغة العقل.