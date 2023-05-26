أعيان المنطقة الغربية ينددون بهجوم الطيران المسير على الزاوية

ندد أعيان المنطقة الغربية بالهجوم بالطيران المسير على منطقة أبوصرة واستهداف منزل عضو مجلس النواب علي أبوزريبة الذي روع الآمنين في بيوتهم وتسبب في خسائر أرزاقهم وممتلكاتهم.

وواصل الطيران التابع لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا قصف مواقع في مدينة الزاوية، غرب طرابلس، في وقت أكدت فيه البعثة الأممية أنها تتابع عن كثب الأحداث، وأنها على تواصل مستمر مع السلطات الليبية المعنية.

وأكد شهود عيان للعربي الجديد، من مدينة الزاوية أن الطيران المسيّر قصف صباح اليوم الجمعة موقعين بمدينة الزاوية، أحدهما بمنطقة الحرشة، وآخر بأبوصرة، تابعين للمجموعات المسلحة المسيطرة على المدينة.

واستهدفت عدة ضربات جوية، الخميس، مواقع مجموعات مسلحة في أحياء المطرد والحرشة، والماية، وأبوصرة، ومحيط الميناء بالمدينة، فيما أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوحدة عن مسؤوليتها عنها، مشيرة الى أنها استهدفت “أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر.”

وقال أعيان المنطقة الغربية أن ما حدث تحرمه الأعراف والقوانين المحلية والدولية مستنكرين هذا العمل المشين الذي لا يؤدي إلى الدولة المدنية .

وطالب أعيان المنطقة الغربية، الجهة المسؤولة عن الاعتداء بالإيقاف الفوري لذلك كما طالبوا النائب العام والنائب العام العسكري بالتحقيق في هذا الاعتداء وتحويل الجناة إلى عدالة القانون.