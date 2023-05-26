شاهد بالفيديو : تفاصيل تحرير 15 مصريًا بعد خطفهم من قبل مجموعة مسلحة في ليبيا

تمكن قسم المعلومات والتحريات العامة بمديرية أمن اجدابيا من تحرير 15 أجنبيًا يحملون الجنسية المصرية وذلك بعد مداهمة المنزل المتواجدين فيه العمالة المخطوفين .

واتضح وبعد المداهمة ان المجموعة التي تمهتن خطف العمالة تمتلك اسلحة ومواد مخذرة تم ضبطها داخل المكان .

وتم ضبط خلال عملية المداهمة عدد 4 اشخاص من العصابة المسلحة وتم احالتهم لجهاز الاختصاص بعد الاستدلال معهم .

وقال احد المختطفين ان المجموعة المسلحة طلبت فديه بقيمة 20 الف دينار ليبي مقابل اطلاق سراحهم ويذكر ان المجموعة المختطفة تحمل مستندات وإجراءات سليمة وقادمين بطريقة قانوتية عن طريق مطار بنينا .

يشار ان العمالة التي تم تحريرها بصحة جيدة وهم متواجدين لدى اعضاء الشرطة التابعين لمديرية امن اجدابيا .