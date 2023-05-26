بوغدانوف وبوشناف يبحثان وقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي

أخبار ليبيا 24

استقبل، ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، المستشار إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي، الذي يجري زيارة لروسيا تلبية لدعوة نظيره الروسي.

وعقد الطرفان اللقاء الذي عقد صباح اليوم الجمعة في مقر وزارة الخارجية الروسية بموسكو جلسة مشاورات لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والأوضاع السائدة فيها، وتداعياتها على الأمن القومي لكلا البلدين.

وناقش الطرفان ملف الأزمة الليبية باستفاضة، وعلى رأسها البحث عن آلية لكف جميع التدخلات الخارجية من الدول المنخرطة في الشأن الليبي.