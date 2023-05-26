المشري يوجه اتهامات للدبيبة ويعلق على قصف الطيران لمدينة الزاوية

رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، توظيف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بصفته وزيرا للدفاع لسلاح الطيران المسير لتصفية حسابات سياسية ضد أطراف مختلفة معه سياسياً بحجة نبيلة كمكافحة الجريمة.

وقال المشري، في بيان صحفي أن الدبيبة أصبح يستغل إدارة الطيران المسير سياسياً لإرهاب خصومه السياسيين ومواجهتهم، وهي لا علاقة لها بالحليف التركي، وإنما تدار بشكل مباشر من الدبيبة.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للدولة المشري أن تهريب النفط والوقود يتم على مستوى كبير وواسع وبشكل شبه رسمي عن طريق شخصيات ومستشارين لرئيس الحكومة .

وطالب الرئاسي بسحب صلاحية الطيران المسير من وزارة الدفاع .