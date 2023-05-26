| المشري: تهريب النفط يتم عن طريق مستشارين لرئيس الحكومة

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: أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مساء اليوم الجمعة، أن “تهريب النفط والوقود يتم على مستوى كبير وواسع وبشكل شبه رسمي عن طريف شخصيات ومستشارين لرئيس الحكومة، وذلك تعليقا على قصف الطيران المسير لبعض المناطق في الزاوية.

وأضاف المشري ، في بيان نشر عبر صفحة المجلس على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن القصف “تم دون علم المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي ودون علم رئاسة الأركان والمنطقة العسكرية الغربية واللجنة العسكرية والأمنية التي تم تشكيلها مؤخرا”

ورفض المشري ما وصفه بـ”توظيف” رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة “بوصفه وزير الدفاع لسلاح الطيران المسير لتصفية حسابات سياسية ضد أطراف مختلفة معه سياسيا بحجة نبيلة كمكافحة الجريمة”.

ودعا المشري المجلس الرئاسي إلى “سحب صلاحيات الطيران المسير وقيادته من رئيس الحكومة الذي أصبح يستغله لإرهاب خصومه السياسيين ومواجهتهم”، مشددا على أن “إدارة الطيران لا علاقة لها بالأشقاء في تركيا وأنه يدار بشكل مباشر من قبل وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة وأنه يسوق هذا الأمر للزج بالحليف التركي في الصراع الداخلي”.

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