داخلية الحكومة المكلفة تدعو مجلس الأمن والبعثة الأممية بتحمل مسؤولياتهم تجاه قصف الزاوية

ليبيا – أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان، بيانًا الخميس ،بشأن القصف العشوائي الذي تعرضت له عدة مواقع بمدينة الزاوية وميناء الماية التابع للوزارة.

الوزارة استنكرت في بيانها الذي تلقت المرصد على نسخة منه، الهجوم الذي استهدف إدارة خفر السواحل بالمنطقة الغربية الواقعة بميناء الماية ومنطقة أبوصرة وزينب جنوب مدينة الزاوية.

واستنكرت الوزارة بشدة العملية التي نفذها الطيران المسير، الخميس، والتي أسفرت عن إصابة عدد من عناصر الأمن التابعين للوزارة.

وأهابت وزارة الداخلية بالجهات المعنية بضرورة ممارسة مهامها وفتح تحقيق على الفور حول هذه العملية “النكراء” والتي قد يكون عواقبها وخيمة.

وتمنت الوزارة الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، مؤكدةً بأن هذه الأمور لن تمر مرور الكرام.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا العمل وتوثيق هذه الجرائم لمحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

وزارة الداخلية دعت الجميع للتضامن في محاربة العنف،مؤكدة عزمها على القيام بكل ما يلزم للحفاظ على أمن واستقرار البلاد وحماية المواطنين.