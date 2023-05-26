حراك تصحيح المسار: العمليات العسكرية يجب توجيهها لأوكار الإرهاب

أصدر حراك تصحيح المسار الزاوية، مساء اليوم بيانا بخصوص المستجدات الأخيرة بالمدينة طالبوا فيه بضرورة الابتعاد عن استغلال مطالب الحراك في تصفية الحسابات السياسية داعين لان تكون العمليات في عمق أوكار التهريب والممنوعات.

وجاء في نص البيان ” في الوقت الذي نطالب فيه وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بمحاربة الجريمة والأوكار في الزاوية و الساحل الغربي، داعمين جهودهم في ذلك، شريطة الإبتعاد عن استغلال مطالب الحراك في تصفية الحسابات السياسية، وأن تكون العمليات في عمق أوكار التهريب والممنوعات دون تمييز.

مع دعم الغرفة الأمنية المشكلة من قبل رئاسة الأركان ومجلس الدفاع، للبدء الفعلي في تمركزاتها الأمنية والقبض على المطلوبين مع دعمها للأجهزة الأمنية في المدينة”.