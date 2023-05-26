وجه رسالة لقيادات مصراتة.. مترشح رئاسي يعلق على قصف الطيران المُسير لمدينة الزاوية

قال المترشح الرئاسي، سليمان البيوضي أن قصف الطيران المُسير لمدينة الزاوية يؤكد أن هناك محاولة علنية لإشعال فتيل الحرب .

وأضاف المترشح الرئاسي، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لم يعد شخصية جامعة بل أضحى خطرا حقيقيا على استقرار ليبيا.

وتابع قائلًا عبر صفحتة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن حالة التجييش والتشنج تتطلب موقفا واضحا من قيادات مصراتة السياسية والأمنية ضد بعض المحسوبين عليها من يحاولون توريط المدينة في حرب متسلسلة تبدأ من الزاوية وغرب البلاد لتمر نحو الجنوب والهلال النفطي، تحقيقا لرغبات إقليمية وسعيا لحماية مكاسب سياسية واقتصادية ( لأفراد وعائلات).

وقال : “هذه دعوة صادقة لكل العقلاء والقيادات باتخاذ التدابير اللازمة ومنع الإنزلاق لهذا النوع من الصراعات، إن تجاهل هذه الأزمة وعدم التدخل السريع لوقفها سيدفع نحو خسارة المدينة لدورها السياسي المتراكم خلال عقود من الزمن”.