وزارة المالية تكشف عن التعديلات والمتغيرات في أوضاع الموظفين خلال شهر مايو

كشفت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن التعديلات والمتغيرات في أوضاع الموظفين خلال شهر مايو.

وقالت إدارة الميزانية بوزارة المالية لحكومة الوحدة الوطنية في بيان مقتضب صادر عنها أن عدد الموظفين الذين تم تغيير مسار عملهم في شهر مايو 2023م بلغ عددهم 82989 موظف .

حيث أحالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية يوم أمس إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر ” مايو″ لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة.

وأوضحت أنها قامت بتسليم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر مايو إلى مصرف ليبيا المركزي، موضحةً إن التسليم يأتي لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.