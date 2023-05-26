رئاسة أركان الدبيبة تؤكد ضبط 4 أشخاص وسط الصحراء من رؤوس التّهريب

أخبارليبيا24

كشفت رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية القبض على 4 أشخاص من رؤوس التّهريب وهم يقودون سيارتهم المصفحة وسط الصحراء اللّيبيّة.

وأوضحت رئاسة الأركان عبر حسابها على “فيسبوك” أن القبض على هؤلاء المهربين يعد ضربةة استباقية تمت بعد اشتباك مباشر مع المهرّبين.

وأضافت رئاسة الأركان العامة أن هؤلاء الأربعة المقبوض عليهم من أكبر مهربي المخدّرات “أقراص الأعصاب المُهلوسة”.

وأشارت إلى أنه من بينهم مهربين من جنسيات عربية معروفة، حيث تمّ القبض عليهم بعد نصب كمين محكم أثناء انتظارهم لاستلام إحدى شحنات التّهريب.