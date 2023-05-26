سفارة ليبيا بتونس تشارك في احتفالات تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية

شارك القائم بأعمال السفارة الليبية في تونس مصطفى بن قدارة والبعثة الدبلوماسية الليبية بالاحتفاء بالذكرى السادسة لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية التي رعته وزارة الخارجية التونسية .

ويأتي هذا الاحتفاء بذكرى تأسيس المنظمة في معظم البلدان الأفريقية لتعزيز نجاحات المنظمة والوحدة الأفريقية والتزامها بالسلام والديمقراطية والتنمية الاقتصادية بحسب بلاغ صدر عن السفارة اليوم الجمعة 26 ماي 2023.

وحضر الاحتفال الذي انتظم بمقر وزارة الخارجية التونسية السفراء المعتمدون للدول الأفريقية بتونس والقناصل الشرقيون لها وممثلي الوزارات والهياكل الاقتصادية التونسية وعدد من الضباط الأفارقة المتواجدين في تونس.

وقد شاركت السفارة الليبية في تونس على هامش هذا الاحتفال بعدد من الأنشطة الليبية التي تعطي صورة على الثقافة الليبية وتقارب الثقافات العربيةوالأفريقية.

يشار بأن منظمة الوحدة الأفريقية تأسست في 25ماي من عام 1963 ويتم الاحتفال بهذه الذكرى في معظم البلدان العربية والأفريقية.