بالصور.. ضبط مصري يقوم ببيع حلويات غير صالحة للإستهلاك البشري

تمكن أعضاء التحريات بمركز شرطة الصابري بمديرية أمن بنغازي من القبض على مصري الجنسية يقوم ببيع حلويات (بكلاوة_بسبوسة) غير صالحة للإستهلاك البشري بسوق الجمعة .

وفي إطار الخطة المُعدة من قبل السيد رئيس مركز شرطة الصابري مقدم فرج العشيبي لضبط الشارع العام وكل مايشكل جريمة .

وأثناء تجوال أعضاء التحريات بسوق الجمعة شاهد أحد أعضاء شخص مصري الجنسية وهو يقوم ببيع الحلويات ومر بجانبه ولكنه لاحظ ان الحلويات (البسبوسة_والبكلاوة)التي يقوم ببيعها هذا الشخص في حالة تعفن وغير صالحة للإستهلاك البشري ويقوم بقص الأجزاء الغير المتعفنة وإعطائها لزبائنه حتى لايلاحظو عليها التعفن .

وعلى الفور تم ضبطه والإنتقال به إلى المركز وبالإستدلال معه تبين انه يُدعى م.ر.ع مصري الجنسية واتضح دخوله للبلاد بطريقة غير شرعية .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات حياله وإحالته إلى النيابة العامة ..