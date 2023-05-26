المصراتي يتحدث عن حصيلة الضربات الجوية في الزاوية.. ويؤكد: الرسالة وصلت لـ”الجويلي”

علق الصحفي محمود حسان المصراتي على قصف الطيران التركي المسير في مدينة الزاوية وحصيلة الضربات الجوية، مؤكداً أن الرسالة وصلت لصاحبها الجويلي في محمية صرمان وبير الغنم.

وقال المصراتي في منشور له على صفحته الرسمية في فيسبوك “بخصوص حصيلة (….) ضربة الماية: تدمير فلوكة، ضربة السيدة زينب: تيندا تحتها 2 هايلوكس، ضربة بوصرة:1 هايلوكس و 1 ثعلوبة في حوش الزريبات و مقرهم + تكسير مرش مركز شرطة بوصرة من الانفجار”.

وأضاف “عموماً الواحد يتحشم يسميها ضربة وأمن الزاوية آخر هم الأتراك، لكن الرسالة وصلت لصاحبها “الجويلي” في محمية صرمان وبير الغنم: “قالولك إعقل يا اسكندر.. الوطية خط أحمر”.