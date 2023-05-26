معلقا على قصف الزاوية..المشري يتهم الدبيبة باستغلال الطيران المسير للتصفية السياسية

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أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الجمعة، رفضه لتوظيف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للطيران المسير سياسيًا.

وقال المشري في بيان له :”إن الدبيبة بصفته وزيرًا للدفاع يوظف سلاح الطيران المسير لتصفية حسابات سياسية ضد أطراف مختلفة معه سياسيا بحجة نبيلة كمكافحة الجريمة”.

وأضاف رئيس المجلس :”نحن نطالب المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي بسحب صلاحيات الطيران المسير وقيادته من رئيس الحكومة الذي أصبح يستغله سياسياً لإرهاب خصومه السياسيين ومواجهتهم”.

وذكر رئيس المجلس أنه بعد التواصل تبين أن القصف تم بدون علم المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي وبدون علم رئاسة الأركان والمنطقة العسكرية الغربية واللجنة العسكرية والأمنية التي تم تشكيلها مؤخراً.

وكانت وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أكدت أن الطيران الليبي نفذ صباح الخميس ضربات جوية دقيقة وموجهة، ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، في منطقة الساحل الغربي، وكانت بفضل الله ضربات ناجحة حققت أهدافها المرجوة، على حد قوله.

وزارة الدفاع وفي منشور عبر منصتها الرسمية بموقع فيسبوك، أكدت أن العملية تمت بمتابعة مباشرة من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وهدفها هو تنفيذ التعليمات والخطة العسكرية الموضوعة من أجل تطهير مناطق الساحل الغربي وباقي مناطق ليبيا، من أوكار الجريمة، والأعمال العصابية، وأنها لن تتأخر أبدا في القيام بواجبها الوطني، وفق المنشور.