إسماعيل: المواطنون في الزاوية باتوا يضجون من الوضع الأمني المضطرب

الوطن|رصد

قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة السنوسي إسماعيل، إن الأزمة في الزاوية مضطربه منذ سنوات، مؤكدًا أن الأمر الآن بلغ أوجه لأن الناس أصبحت تضج من الوضع الأمني المضطرب، والعديد من الجرائم الموجوده، وخاصة دخول عامل جديد هو استخدام المهاجرين غير الشرعيين كمرتزقة لبعض المجموعات الخارجه عن القانون.

وأضاف إسماعيل في مقابلة تلفزيونية، أن هذه الأمور تتداخل مع الجانب السياسي والاجتماعي، مشيرًا إلى أنه لا احد يقول أن الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وقفت مكتوفة الأيدي أمام الوضع في الزاوية نتيجة مطالبتها حتى من الجمهور، بأن تتدخل لكي تعالج الوضع الأمني.

وبين السنوسي أنه تم تشكيل لجنة وأعداد خطط للتعامل مع العصابات الاجرامية، معتبرًا أن استخدام الطيران المسير يعقد المشهد كونه يشير إلى تدخل اجنبي كما وصفه “النائب ابو زريبة “.

وأكد السنوسي أن الزواية فقط تحتاج إلى ترتيب قواها الامنية التابعة لمديرية أمن الزاوية والامور تتجه للتصعيد بسبب وجود استعدادات على الارض للقيام بحمله امنية موسعة ضد اوكار الجريمة والمخدرات.